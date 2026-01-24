Luis Henrique, altra bocciatura. E il Besiktas bussa all'Inter: parte se torna Perisic?

Nuovi rumor di mercato per l'esterno dell'Inter, Luis Henrique. Come riporta Sky Sport infatti non sono infondate le voci provenute nella giornata di ieri dalla Turchia sul suo conto, che parlavano di un interessamento per il brasiliano da parte del Besiktas. Voci confermate dall'emittente, che parla di un ritorno da parte del Besiktas per il suo profilo.

Il club turco avrebbe già pronta un'offerta pronta da presentare ai nerazzurri. Nel dettaglio si tratterebbe di una proposta per un prestito con diritto di riscatto a favore del Besiktas, che potrebbe diventare un obbligo condizionato a determinate condizioni. L'Inter nel frattempo sta avanzando nella trattativa per arrivare all'esterno del PSV Eindhoven Ivan Perisic e, nel caso di un ritorno a Milano da parte del croato, potrebbe lasciare partire il brasiliano.

Che ieri intanto ha vissuto un'altra serata amara, visto che dopo appena poco più di mezz'ora nella gara interna giocata contro il Pisa, è stato sostituito da parte di Cristian Chivu, che gli ha preferito Federico Dimarco, poi peraltro decisivo nella rimonta da parte dei nerazzurri. Dopo soli sei mesi dunque l'avventura di Luis Henrique all'Inter potrebbe già chiudersi, nei prossimi giorni si avranno aggiornamenti su questo fronte per la fascia destra della squadra di Chivu.