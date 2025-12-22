Magia di Neres, il Napoli sblocca la finale contro il Bologna al 38'

Napoli in vantaggio al 38' con David Neres. Rete meritata per quel che si è visto fin qui in campo, con i partenopei ad avere le uniche occasioni da rete. Ma per sbloccare la partita serviva una prodezza: Neres riceve da rimessa laterale e dalla fascia sinistra si accentra e trova il tiro a giro che si infila sul palo più lontano. Secondo gol per l'ex Benfica, dopo quello al Milan e il brasiliano è capocannoniere del torneo.