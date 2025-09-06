Maicon: "Juve-Inter conta già tanto. Dumfries miglior terzino in A, Bremer miglior centrale"

Lunga intervista a Tuttosport per Maicon in vista del derby d'Italia tra Juve e Inter di domenica prossima. "Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato. Nel 2010 segnai alla Juve il gol più bello della mia carriera. Una rete fondamentale nella corsa allo Scudetto. Fu un gesto tecnico incredibile. Non ebbi neanche tempo di pensare: spiove il pallone, lo stoppo, faccio il sombrero ad Amauri e tiro all’incrocio! Poteva finire in tribuna, ma è andata bene (ride, ndr)", è il ricordo dell'ex laterale nerazzurro.

Sulla griglia scudetto il campione brasiliano non ha dubbi: "Favorito? Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte".

Infine, una battuta sui migliori terzini della Serie A: "In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori. Mi era piaciuto parecchio Savona la scorsa stagione. Pensavo potesse diventare un punto fermo della Juve: la sua cessione mi ha molto sorpreso". E sul miglior centrale: "Bremer. Sono contento di rivederlo al top e che si sia lasciato alle spalle il grave infortunio. Lo aspettiamo presto anche nella Seleção: Gleison ci serve per il Mondiale. La Juve ha il miglior centrale del campionato italiano".