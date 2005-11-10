Maignan dopo il k.o. con il Bologna: "Il derby non decide il campionato ma vogliamo vincerlo"

Una sconfitta pesante, ma nessuna intenzione di arrendersi. Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha analizzato il 2-4 subito a San Siro contro il Bologna, invitando la squadra a reagire immediatamente in vista del derby contro l’Inter.

Intervistato da MilanTV, il francese ha riconosciuto i meriti degli avversari: "La partita è durata 95 minuti o 100, non lo so, fino a quando l'arbitro ha fischiato la fine. Alla fine hanno fatto più gol di noi, hanno fatto meglio di noi ed è per questo che hanno vinto loro". Una battuta d’arresto che il capitano rossonero vuole però archiviare rapidamente: "Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti, perché tutte le partite sono importanti. Stasera abbiamo perso questa e dobbiamo voltare pagina".

Il pensiero è già rivolto alla sfida di sabato contro l’Inter, una partita che arriva in un momento delicato per il Milan: "Che sia il derby o un'altra gara, dobbiamo sempre vincere per scalare la classifica. Dobbiamo essere pronti per ogni impegno". Maignan ha poi ridimensionato il peso della stracittadina sulla stagione: "Non è che se lo vinciamo o lo perdiamo avremo vinto o perso il campionato. Ci saranno tre punti in palio, ma c’è sempre di mezzo l’orgoglio, perché il derby è così".