Milan, Maignan: "Vengo a parlare oggi per la squadra: non si getto benzina sul fuoco!"

Mike Maignan, portiere del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A e terminata 2-4 in favore degli ospiti. Segui in diretta le dichiarazioni del capitano rossonero con il live testuale su TMW.

Sei venuto a parlare oggi e non quando ti aspettavamo dopo Bournemouth...

"Sono venuto per la squadra... Non è che è una follia oggi parlare con voi. Stasera è un momento importante per la squadra, perché è la seconda sconfitta che rimediamo in tre partite, ed è normale che io venga a parlare stasera con voi".

Quattro gol subiti oggi...

"È un punto su cui dobbiamo crescere. In questo momento abbiamo perso palla e sappiamo che, quando perdiamo palla, siamo vulnerabili perché lasciamo all'avversario lo spazio per fare i contropiedi. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto, essere più attenti, più cattivi, ma è un punto su cui lavoriamo sempre e siamo focalizzati per dare il meglio in ogni partita. Stasera sono stati più bravi di noi in questo dentro l'area: come avete visto, hanno fatto quattro gol. Quindi è un punto che dobbiamo analizzare e su cui dobbiamo crescere per andare avanti".

Con che testa si va al derby?

"Non è che abbiamo perso stasera e dobbiamo dire che non abbiamo certezze; c'è sempre negatività, perché anche quando si vince ci sono degli sbagli. È così, abbiamo perso stasera, ma dobbiamo rimanere molto sereni perché la stagione è molto lunga e ogni partita conterà, ogni incontro è importante, ogni punto che facciamo è fondamentale. Dobbiamo evitare di gettare benzina sul fuoco dicendo che siamo deboli o tutto il resto. La mentalità giusta è mantenere il focus, la serenità e la calma, sapendo valutare quando le cose vengono fatte bene. È così: non è una partita o due mesi di campionato che ci impongono di trarre conclusioni; i bilanci si fanno alla fine della stagione. Siamo in un nuovo ciclo, quindi dobbiamo rimanere molto sereni e positivi, senza mettere fuoco dentro la squadra e dentro lo spogliatoio, perché questo non aiuterà nessuno, né i giocatori né i tifosi, non aiuterà il mondo del Milan".