Inter corsara a Venezia, Bergomi onesto: "E' stata fortunata, ha giocato sotto ritmo"

Una vittoria che vale la vetta della classifica. Una vittoria che però non convince mister Cristian Chivu. L'Inter esce con tre punti dal "Penzo" superando 2-0 e agganciando al primo posto la sorprendente Lazio di Gennaro Gattuso. Tre punti e nulla più, verrebbe da dire ascoltando le parole di Cristian Chivu che non ha gradito la prestazione della sua squadra. Le reti sono arrivate nei dieci minuti finali con due autogol, il primo di Matias Moreno e il secondo di Halhal che hanno il sapore della beffa per gli uomini di Davide Nicola sempre più fanalino di coda del torneo.

Le parole di Bergomi

E intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha commentato la sfida e il successo interista: "Stasera l'Inter ha fatto la partita più brutta della stagione - ha commentato -. ha giocato sotto ritmo. L'Inter è stata fortunata, l'ha detto anche Chivu".

Il campione del mondo nel 1982 ha poi analizzato i due gol che hanno deciso il match: "Poi sono arrivate due autoreti che hanno deciso la sfida. In altre gare i nerazzurri avevano vinto nei minuti finali ma grazie ai cambi. oggi i tre punti sono arrivati con un pizzico di fortuna. La prestazione non è stata buona".