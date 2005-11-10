73 milioni per 0 tiri sono troppi: paradosso Ramos, è un caso e al tempo stesso insostituibile

La prestazione di Gonçalo Ramos contro il Bologna è stata ampiamente deludente. Nella serata che ha sancito il primo ko del Milan in campionato, l'attaccante portoghese ha fatto ancora una volta scena muta.

I numeri di Milan-Bologna: zero tiri

Qualcosa di buono si sarebbe anche visto, col giocatore che tenendo in apprensione la difesa bolognese ha creato gli spazi per Alphadjo Cisse. Ma un dato è indicativo per un giocatore che indossa la maglia numero 9: zero tiri e mai un pallone toccato nell'area di rigore. Tutto questo nonostante non siano mancate le occasioni per i rossoneri che hanno tentato 8 volte la conclusione a rete.

Media gol ampiamente insufficiente

Il giocatore non è mai messo nelle condizioni di essere pericoloso ed è paradossale considerando che è arrivato al Milan per espressa volontà di Amorim. È però impossibile non notare come l'ex Paris Saint-Germain non si trovi mai nella posizione migliore per essere pericoloso. Tre gol in 11 partite, di cui uno su rigore. Per una media di una rete ogni 308'. E con tutti gli alibi del caso è ormai inevitabile che diventi oggetto di dibattito anche perché parliamo del giocatore più caro della storia del Milan nonché il più caro della finestra estiva del mercato di Serie A con i suoi 73 milioni.

Non ci sono alternative a Ramos

Il paradosso è che il giocatore resta a oggi imprescindibile, se non altro perché non ha reali alternative. Francesco Camarda, al netto delle dichiarazioni di Amorim, non gode di una tale considerazione da potergli insidiare il posto. E Cisse anche contro il Bologna ha fatto capire che è da trequartista che deve giocare, inserendosi sfruttando gli spazi creati proprio dal centravanti. E allora avanti così, almeno fino a gennaio.