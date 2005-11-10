Milan, Maignan: "Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi"

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna: "Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi. Noi dobbiamo capire quando le partite sono così; Bologna squadra molto fisica. Non siamo riusciti a mettere sul campo il nostro piano-partita. Non dobbiamo tenere questa negatività di stasera, seppur delusi. Ci mettiamo ogni giorno a lavorare per ottenere risultati migliori e ritrovare la vittoria".

Sembra molto facile farvi gol. E' così?

"Abbiamo questo vizio, dobbiamo crescere su questo punto. In questo momento abbiamo più la palla e siamo a rischio contropiede".

Come si fa a tenere l'umore positivo in vista del derby?

"Con l'attitudine. Non è che perchè abbiamo perso dobbiamo perdere la testa, anche quando vinciamo facciamo cose sbagliate".