Maignan e Pavlovic non conoscono turnover. Amorim non può fare a meno di loro

Ruben Amorim adotta un turnover moderato rispetto all'ultima partita di campionato. E pilotato anche dalle varie assenze: Estupinan riprende la titolarità al posto di Diawara, comunque positivo a Udine. A centrocampo spazio a Musah che fa rifiatare Modric e sulla trequarti gioca Cisse e non Pulisic.

Maignan e Pavlovic gli stakanovisti. Gara dell'ex per il serbo

Non esiste turnover quando si tratta del capitano: Mike Maignan ha giocato 927' sui 990' a disposizione tra campionato ed Europa League, saltando 63' a seguito della sciagurata espulsione rimediata a Bournemouth, che peraltro gli farà saltare la prossima partita di coppa. E lascerà lo scettro di superpresente a Strahinja Pavlovic: sempre in campo a prescindere dal modulo e sostituito solo negli ultimi 9 minuti della partita contro il Salisburgo. Giocatore ritenuto ormai importantissimo e il rinnovo fino al 2031 è il giusto premio.