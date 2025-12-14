Il Napoli non molla Mainoo, ma per l'offerta attende di sapere quanto potrà spendere

Il primo tassello che il Napoli intende aggiungere nel mercato di gennaio riguarda il centrocampo. Una necessità chiara per Antonio Conte e per la dirigenza azzurra, alle prese con una rosa corta e con l’esigenza di alzare qualità e profondità nel reparto nevralgico del campo. In cima alla lista dei desideri resta Kobbie Mainoo, profilo seguito da tempo e ritenuto ideale per caratteristiche tecniche, fisiche e prospettiva.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, il Napoli non ha mai mollato la pista che porta al giovane centrocampista del Manchester United e continua a dialogare sia con il club inglese sia con l’entourage del calciatore. I Red Devils, pur dovendo fare i conti con alcune assenze in vista della Coppa d’Africa, non hanno blindato Mainoo in modo definitivo.

Anzi, dalle parti di Old Trafford prende corpo l’idea di investire su un nuovo centrocampista già nella finestra invernale, una mossa che potrebbe aprire alla cessione del classe 2005, molto apprezzato sia dal direttore sportivo Manna sia da Conte. Prima di affondare il colpo, però, il Napoli attende di avere un quadro chiaro sul fronte economico: sono in corso valutazioni legate alle decisioni degli organi competenti, fondamentali per definire il budget disponibile.

Solo dopo queste certezze verrà formulata un’offerta ufficiale allo United. Nel frattempo, il club azzurro resta alla finestra, aspettando che i Red Devils individuino il possibile sostituto di Mainoo.