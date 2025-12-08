Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mainoo verso l'addio, i tifosi dello United non ci stanno: il gesto mostrato contro i Wolves

Mainoo verso l'addio, i tifosi dello United non ci stanno: il gesto mostrato contro i Wolves
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Quando un gesto vale più di mille parole. Con 20 anni e un talento comprovato dalla sua parte, evidentemente questo non basta a Kobbie Mainoo per lasciare il segno al Manchester United da quando in panchina c'è Ruben Amorim. In questa stagione ha collezionato solamente 261 minuti complessivi tra tutte le competizioni, dopo 5 turni di Champions League e 14 giornate di Premier League.

L'impiego è lontano anni luce da quello operato da Erik ten Hag, predecessore dell'attuale tecnico dei Red Devils. E infatti il centrocampista inglese ha giocato solamente una partita dal primo minuto con lo United, mentre le restanti presenze sono arrivate tutte da un ingresso dalla panchina. Nella stragrande maggioranza dei casi, negli spezzoni finali di gara. E se già contro il Crystal Palace, nel subentrare al 91' la faccia è stata perfetta espressione della scontentezza per l'impiego di Amorim, stavolta nel trionfo a larga manica contro il Wolverhampton (4-1) fuori casa c'è stata un'altra reazione.

Al minuto 78 del match contro i Wolves, Amorim ha chiamato a rapporto Mainoo per farlo subentrare in campo al posto di Casemiro. Un paio di indicazioni e il tiepido cenno di intesa con l'allenatore portoghese. Poi l'ingresso e il fatto: i tifosi del Manchester United, presenti in trasferta al Molineux Stadium, hanno fatto sentire tutto il calore per il giocatore cresciuto nell'Academy del club con applausi scroscianti e una parziale standing ovation. Gesto che ha rubato l'occhio e le orecchie di chi è attento ai rumor di mercato, visto l'interessamento pressante del Napoli di Antonio Conte per un possibile prestito a gennaio.

Il futuro di Mainoo resta apertissimo. Di questo passo non solo si spazientirà, ma potrebbe creare una crepa insanabile con il Manchester United. Proprio lui che è cresciuto fin da piccolo nelle Academy dei Red Devils, fino al grande salto in prima squadra con Erik ten Hag. Ma ora con Amorim al timone sono tempi bui e il ragazzo sa di avere un legame con il club inglese fino al 30 giugno 2027.

