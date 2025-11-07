Fiorentina k.o. a Magonza, Henriksen: "Orgoglioso del coraggio contro avversario di qualità"

Grande soddisfazione per Bo Henriksen, tecnico del Magonza, dopo il successo in rimonta sulla Fiorentina nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Conference League, disputata alla Mainz Arena. L’allenatore danese ha commentato così al termine della partita: "Abbiamo giocato molto bene nei primi 15 minuti, poi loro hanno segnato e abbiamo dovuto reagire. Sono molto orgoglioso di come la squadra sia riuscita a rientrare in partita nel secondo tempo. Abbiamo mostrato coraggio, forza ed energia. Un pareggio per 1-1 sarebbe potuto andare bene oggi, ma volevamo di più, e il finale è stato ovviamente fantastico".

Henriksen ha poi sottolineato l’importanza della vittoria per il morale del gruppo e per la classifica del girone: "Questo risultato dimostra il carattere della squadra. Battere un’avversaria come la Fiorentina, che ha tanta qualità ed esperienza europea, ci dà fiducia e dimostra che possiamo competere con chiunque".

Una serata da ricordare per il Magonza e per i suoi tifosi, che hanno spinto la squadra verso una rimonta entusiasmante culminata in un successo che rilancia le ambizioni europee del club tedesco.