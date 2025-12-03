Ufficiale Mainz 05, è esonero per Bo Henriksen, squadra a Hoffmann. Il ds Heidel: "Gli dobbiamo molto"

Il Mainz 05 ha confermato l'esonero con effetto immediato di Bo Henriksen dal ruolo di capo allenatore. "A prendere la guida della prima squadra ad interim sarà Benjamin Hoffmann, l'attuale tecnico dell'Under 23, in attesa della nomina di un sostituto permanente", si legge sul comunicato ufficiale.

Henriksen era stato incaricato nel febbraio 2024, quando il Mainz si trovava in piena zona retrocessione, e aveva impressionato guidando il club alla salvezza in Bundesliga. Nella scorsa stagione, aveva addirittura portato i Zerofivers al sesto posto e alla qualificazione per la Conference League. Questa stagione, tuttavia, si è rivelata deludente: il Mainz si trova attualmente all'ultimo posto in classifica in Bundesliga, con una sola vittoria in 12 partite, una situazione che ha portato inevitabilmente al licenziamento di Henriksen.

Christian Heidel, direttore sportivo, ha espresso profonda gratitudine al tecnico uscente: "Il Mainz 05 deve molto a Bo Henriksen. Ha sollevato il club e l'intera città da una situazione quasi senza speranza e, con il suo approccio empatico e appassionato, ha garantito la salvezza in Bundesliga e un anno dopo persino un posto in Conference League. Purtroppo, il calcio porta spesso a sviluppi che rendono necessaria una nuova direzione per ragioni sportive, anche se tutte le parti hanno lavorato con il massimo impegno fino alla fine per trovare soluzioni. Insieme a Bo, abbiamo capito di essere arrivati a quel punto, anche se questa separazione fa davvero male. Bo è un allenatore fantastico e una persona meravigliosa. Gli auguriamo tutto il meglio. Avrà un posto permanente nei nostri cuori e nei nostri libri di storia ed è sempre il benvenuto qui".

Curiosamente, anche Henriksen ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale del club: "Il Mainz 05 è un grande club con molte persone meravigliose e fan fantastici. Abbiamo ottenuto molto insieme, e sono estremamente grato per tutte le esperienze e il tempo che abbiamo condiviso. Grazie per l'incredibile supporto! Purtroppo, in questa stagione non siamo riusciti a giocare lo stesso calcio vincente, anche se abbiamo lottato fino alla fine. Questo è il calcio. Auguro sinceramente al club e alla squadra tutto il meglio e farò il tifo per le prossime partite e per una stagione di successo".