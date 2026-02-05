Coppa Italia, 2-1 al Toro e semifinale. QS in apertura: "Un'altra Inter è possibile"

"Un'altra Inter è possibile" scrive il QS in apertura quest'oggi. I nerazzurri di Chivu battono per 2-1 il Torino ai quarti di finale sul neutro di Monza e passano in semifinale. Nerazzurri col turnover vittoriosi grazie ai gol di Bonny e Diouf. Il giovane Kamate sforna l'assist per il primo gol. Per i granata accorcia Kulenovic, ma non basta per la rimonta.

Lettera a Lotito - "36.000 tifosi della Lazio: ''Lotito, rilancia o vendi il club". La lettera è stata pubblicata sulla piattaforma Change.org e ha raccolto in due settimane circa 36mila firme, un numero superiore a quello degli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso: i tifosi lamentano l'assenza di un progetto ambizioso, la mancanza di trofei negli ultimi anni e la difficoltà di identificarsi in una squadra capace di "far sognare".