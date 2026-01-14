Malen alla Roma, accordo totale tra club e giocatore: oggi il calciatore sarà nella Capitale

Donyell Malen alla Roma è una operazione in chiusura, fa sapere Fabrizio Romano. È stato raggiunto l'accordo totale con l'Aston Villa e con gli agenti del calciatore. Il club inglese ha già autorizzato Malen a volare verso la Capitale nella giornata di oggi: già ieri la Roma ha fatto un bel progresso nella ricerca di rinforzi invernali dando il benvenuto a Robinio Vaz, mentre oggi toccherà all'olandese.

L'operazione, condotta dal direttore sportivo giallorosso Ricky Massara: come anticipato ieri, la chiave per la chiusura è stata la formula, con la definizione arrivata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di sterline con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria. L'Aston Villa ha accettato tutte le condizioni della trattativa e dato l'ok alla partenza dell'olandese.

L'olandese vanta ottimi numeri, pur non essendo una prima punta: con il Borussia Dortmund ha messo a segno 30 gol in 93 presenze e nel gennaio scorso è arrivato all'Aston Villa per 25 milioni di euro. Da allora ha vestito la maglia della squadra di Birmingham per 35 volte in Premier, 5 in Europa e altre 6 nelle coppe nazionali. In totale dunque 46 gettoni e dieci gol nella sua esperienza inglese. In carriera ha messo a segno ben 117 gol in 316 presenze, arrivando in doppia cifra per quattro volte.