La Roma insiste per Malen: giallorossi avanti sull'Atletico Madrid grazie alla formula

Sfumato Raspadori, la Roma aspetta Robinio Vaz - atteso questa sera nella Capitale - ma lavora con decisione anche per Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa nel mirino proprio dell’Atlètico Madrid per sostituire l’italiano ex Napoli, destinato all’Atalanta.

Per arrivare a Malen, secondo quanto raccolto da TMW, il club giallorosso ha una carta in più rispetto all’Atletico, e cioè la preferenza del giocatore. In questo momento, infatti, Malen preferirebbe la Roma per la formula dell’affare, che gli garantisce più stabilità sul lungo periodo: i capitolini hanno infatti messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, seppur a determinate condizioni. Meno certezze, invece, in caso di passaggio ai Colchoneros.

Malen, classe ’99 approdato a Birmingham a gennaio 2025 dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro, sembra infatti intenzionato a chiudere in via definitiva l’avventura con l’Aston Villa. Dopo le 17 presenze con 3 reti nella scorsa stagione, in quest’annata è sceso in campo in un totale di 29 occasioni - considerando tutte le competizioni -, segnando 7 gol.