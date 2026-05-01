Malen dietro solo a Kane e Mbappé in Europa: 4 top club su di lui, la Roma vuole blindarlo

Forse non basterebbero neanche 50 milioni di euro per portarlo via dalla capitale in estate. Il Corriere dello Sport, questa mattina, prova a ipotizzare la valutazione di mercato di Donny Malen, per distacco il miglior acquisto di gennaio della nostra Serie A. L'attaccante olandese si è preso la Roma, il campionato italiano e adesso anche il mercato europeo.

I Friedkin sono pronti a blindarlo, riscattandone il cartellino per 25 milioni di euro dall'Aston Villa e rendendolo il perno della nuova Roma di Gasperini. Autore di 11 reti in 14 partite di campionato, il classe '99 per il momento è quindi fuori dal mercato, nonostante i soldi delle big facciano gola a tutti. Nello specifico, ci sono Barcellona, Chelsea, Manchester United e Newcastle, che hanno già acceso i radar sul talento che ha ribaltato i giallorossi. Almeno nel reparto avanzato.

Malen dal canto suo non pensa ai rumors, ma alla prossima partita con la Fiorentina e al finale di stagione. Ci sono infatti risultati collettivi da provare a raggiungere e numeri personali da continuare a migliorare. A proposito, la sua media di 0,87 reti a partita lo piazza al terzo posto tra i grandi bomber dei top 5 campionati europei. Davanti resistono soltanto mostri sacri come Kane (1,30) e Mbappé (0,90).