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Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Roma nella trentaquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalle reti di Malen e El Aynaoui), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
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