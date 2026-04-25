Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: Suslov dietro a Bowie, Stulic preferito a Cheddira
La 34^ giornata di Serie A prosegue con Verona-Lecce, sfida determinante in chiave salvezza. Da una parte gli scaligeri si giocano le ultime possibilità di rientrare in corsa, dall'altra i salentini possono - in caso di vittoria - uscire dalla zona retrocessione approfittando del ko di ieri della Cremonese contro il Napoli.
3-5-1-1 da parte di Sammarco, con Suslov alle spalle di Bowie. Dall'altra parte Di Francesco punta come riferimento avanzato su Stulic, supportato da un terzetti di trequartisti formato da Pierotti, Gandelman e Banda. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Verona (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovrić, Valentini, Sarr, Bradarić, Lirola, Slotsager, Harroui, Tomich, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwiński, Ngom, Kovac, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco