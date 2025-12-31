Manna: "De Bruyne a Napoli dopo la metà di gennaio". E per Lukaku servono altre 3 settimane

"I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni". Parla così Giovanni Manna, ds del Napoli, che al Corriere dello Sport si sofferma anche sugli infortunati della rosa che fortunatamente hanno penalizzato solo in parte il rendimento della squadra allenata da Antonio Conte.

Un elenco lunghissimo, iniziato con Lukaku. "L’infortunio di Romelu all’ultima amichevole del 14 agosto è stato quasi un segnale, però abbiamo reagito come reagiscono i grandi uomini", sottolinea Manna prima di passare a Kevin De Bruyne, l'altro grande assente: "Tornerà a Napoli dopo la metà di gennaio per iniziare la fase di riatletizzazione".

Tornando a Lukaku, Manna non si espone sui possibili tempi di rientro ("Con Romelu avevamo un’idea, ma poi bisogna capire come reagisce il fisico anche a una certa età", ma secondo La Gazzetta dello Sport - che analizza il tema - serviranno altre due o tre settimane per il vero e proprio rientro di Lukaku nel Napoli: dopo 4 mesi e mezzo ai box per infortunio, il centravanti belga dovrà ancora pazientare un altro po' e il periodo di stop supererà quindi i 5 mesi.