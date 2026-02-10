Napoli, Lukaku sbaglia dal dischetto: è solo l'ottavo errore in carriera. E il Maradona lo applaude
TUTTO mercato WEB
Romelu Lukaku fallisce dal dischetto. Non una cosa normale, visto che il centravanti belga del Napoli è uno specialista, ma ha tirato male, fuori dallo specchio, il tiro di rigore a lui assegnato nella lotteria dagli undici metri con il Como. Ottavo errore in carriera, su quarantanove rigori tirati.
A supportare Big Rom, però, ci ha pensato lo stadio: il Diego Armando Maradona ha infatti applaudito l’attaccante ex Inter, come segnale di incoraggiamento per il futuro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni