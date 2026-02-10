Lukaku in campo in Napoli-Como: il belga ritrova Diego Carlos dopo quel Siviglia-Inter

Antonio Conte per il finale di gara di Napoli-Como, valida per i quarti di Coppa Italia, ha inserito Romelu Lukaku nel tentativo di provare a sorprendere i difensori del Como. Tra questi c'è anche Diego Carlos, il centrale che fece piangere l'attaccante partenopeo e il tecnico degli azzurri ai tempi in cui entrambi erano all'Inter. Nella finale di Europa League 2019-2020 il brasiliano vinse 3-2 con il Siviglia e fu protagonista della rovesciata che provocò l'autogol del belga.

Per il classe '93 fu un evento talmente significativo e importante che ha deciso di tatuarselo sulla pelle. Oggi, anche se solo per pochi minuti, si scontreranno di nuovo e quando Lukaku ha preso palla sulla fascia destra e lo ha puntato, la mente degli appassionati non ha potuto fare a meno che tornare a quella serata estiva di Colonia, quando a gioire fu Diego Carlos. Vedremo come andrà a finire in un freddo martedì di febbraio.