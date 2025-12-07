Manna: "La maglia del Napoli cucita per sognare, stasera è più decisiva per la Juve"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona con la Juventus: "È una partita importante, anche vedendo i risultati di oggi e la classifica, per dare continuità di prestazione. La Juve è una squadra forte, che si sta ricostruendo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è stata cucita per vincere, quella del Napoli invece è stata cucita per sognare e noi vogliamo farlo fino in fondo".

Per chi conta di più stasera?

"Il risultato penso sia più decisivo per loro che per noi, anche loro hanno giocatori fuori. Non è un alibi, anzi ci siamo caricati da questa situazione. Adesso non possiamo scegliere, dobbiamo sfruttare l'entusiasmo di queste ultime partite: con questo atteggiamento siamo noi".

C'è qualche difficoltà per la lista?

"Saremo pronti alle opportunità come abbiamo detto, poi speriamo di recuperare gli infortunati e potrebbero esserci delle uscite che ci daranno la possibilità di fare entrare. Dobbiamo fare di necessità virtù".