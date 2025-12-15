Inter, Bisseck in gol col sinistro: "Finalmente... Giocato, sofferto e vinto"
Ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Genoa per 2-1 arrivato anche grazie ad un suo gol, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato così della sfida di Marassi: "Non tutte le partite sono semplici. Noi sappiamo che giocare qua non è mai semplice, ma abbiamo fatto bene, sofferto e vinto".
Quel gol di sinistro lo cercava da tanto tempo...
"Finalmente. Io voglio sempre attaccare e aiutare la squadra a segnare, sono felicissimo ma l'importante è sempre aver vinto".
