Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave"

Dopo il successo sulla Fiorentina, un 2-1 in trasferta fondamentale per la lotta salvezza, il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato a DAZN esaltando i meriti dei suoi: "Sapevamo che sarebbe stata difficilissima vista la posta in palio, giocare qui al Franchi contro una squadra del genere fa piacere. Abbiamo fatto una partita completa, abbiamo fatto gol e siamo stati bravi a soffrire e portare a casa una vittoria importante".

Per la Fiorentina era quasi da dentro o fuori...

"Loro sono una squadra con molta qualità, che palleggi ma lascia anche spazi. I ragazzi l'hanno interpretata benissimo e sono felice per Orban e la sua doppietta".

Si aspettava questo impatto da Orban?

"Me lo aspettavo perché lo vedo tutti i giorni. Io credo molto in lui così come negli altri, ci sono momenti che però vanno superati tutti insieme".

Come sta Giovane?

"Una distorsione alla caviglia, faremo esami ma credo niente di grave".