Ex Juventus, La Stampa con Marchisio: "Ringhio, Tudor e i miei sogni con Baggio"
Italia-Israele non è una partita come le altre. Per questioni di attualità e gli atti orribili compiuti dal governo a Gaza, la partita di domani riguarderà cortei, tregua, genocidio, sicurezza. Tutti temi ai quali Claudio Marchisio ha risposto, parlando anche a tutto tondo dei suoi ricordi da ex calciatore, con la Juventus e la Nazionale. "Ringhio, Tudor e i miei sogni con Baggio", il titolo riportato da La Stampa in taglio basso oggi.
A proposito della sfida di domani, ore 20:45, per gli Azzurri a Udine però l'ex bianconero ha risposto: "Dividere sport e politica è impossibile. Anche gli sportivi sono persone, no? Dobbiamo vivere tutti quanti quello che sta succedendo".
