Verratti e l'amore per il Pescara: "Per me è tutto, spero possa tornare presto in Serie A"

Marco Verratti, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche del Pescara:

Possiamo dire però che il tuo sogno è quello di giocare in Serie A con il Pescara?

“Il Pescara è la mia squadra, per me è tutto. Intanto spero che il Pescara possa tornare in Serie A un giorno, poi vedremo… sicuramente giocare con la squadra in cui sei cresciuto nella massima serie è un sogno per tutti i ragazzi”

Hai anche dimostrato con i fatti il tuo amore per il Pescara investendo nel club, ci racconti come è nata questa idea?



“Sì, è stata una dimostrazione pratica. A parole è facile, tutti possono dimostrare a parole, ma io volevo fare qualcosa per restituire tutto quello che ho ricevuto. Se sono riuscito a fare questa carriera, molto lo devo al Pescara. Tutto è iniziato da lì, mi hanno dato tutto quello di cui avevo bisogno per diventare un giocatore e quindi questo mio gesto è un ringraziamento al club e aiutarlo a crescere. I tifosi del Pescara sono spettacolari, sono innamorato della città, è piccola ma è bella, c’è il mare e c’è tutto. Spero di far crescere il Pescara e di rendere orgogliosi tutti i tifosi”