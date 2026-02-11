Marcolin: "Rabiot mi ha stupito. Fa l'attaccante, il centrocampista, il difensore e l'uomo gol"

Dario Marcolin, ex allenatore e giocatore ed ora commentatore, ha parlato a MilanNews.it di ciò che lo ha stupito nel Milan 2025-26: "Rabiot, la praticità della squadra e quel modo di Allegri di trovare sempre la strada. O la trova o la costruisce durante la partita perché ci sono state delle partite dove ha sofferto, come ad esempio con la Roma, a Como, per dire, però sono poi partite che ha vinto o è andato in vantaggio. Mi sembra quasi che Allegri aspetti la difficoltà dell'avversario e in quel momento lì lo colpisce. La squadra ha una lettura della partita che mi colpisce molto. Oggi se guardo una partita e c'è il Milan dico "Vabbè, tanto Allegri te la porta a casa", capito? Questa è l'idea".

È Rabiot l'uomo di cui il Milan non può fare assolutamente a meno?

"In questo momento si. Vedo che Rabiot fa l'attaccante, il centrocampista, il difensore, l'uomo gol. Gli attribuisco almeno 4 situazioni diverse rispetto a tutti gli altri. Però Rabiot non lo definisco un tuttocampista perché è dietro a difendere ad aiutare il Milan, a centrocampo quando devi cercare di giocare la palla. È l'uomo che si butta in profondità ed è realizzativo. Queste quattro componenti lo rendono in questo momento il migliore del Milan".