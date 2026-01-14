Dario Marcolin: "Inter la più forte della Serie A. Raspadori? Mancano giocatori così"
Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW da Pitti, Dario Marcolin ha commentato il ritorno in Serie A di Giacomo Raspadori, che domani sosterrà le visite mediche con l’Atalanta: "Nel nostro mercato gli attaccanti vanno a peso d'oro. Raspadori era un obiettivo di molti e questo significa che c'è una mancanza di questi giocatori. Può fare la prima a punta, stare dietro, a destra o sinistra. È forte".
Inter alla ricerca anche di un vice Dumfries?
"Bisogna capire cosa vuol fare Chivu ma l'organico dei nerazzurri è per me il più forte della Serie A".
Parlando del Napoli McTominay il miglior centrocampista della Serie A?
"Fortissimo, fa il centrocampista, fa l'esterno largo a sinistra, fa quasi il centravanti, fa l'incontrista, fa gol. Un giocatore così per la nostra serie A va tenuto stretto".
