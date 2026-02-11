Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Perrone festeggia le 50 presenze: "Non potevo scegliere momento più speciale"

Como, Perrone festeggia le 50 presenze: "Non potevo scegliere momento più speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:38Serie A
Niccolò Righi

Non poteva scegliere occasione migliore Maximo Perrone per raggiungere le cinquanta presenze con la maglia del Como. Il centrocampista argentino ieri è sceso in campo al Maradona per affrontare il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio, dopo un pareggio per 1-1 maturato ai calci di rigore, è stata la formazione lariana che ha raggiunto la semifinale della competizione 40 anni dopo l'ultima volta.

Nonostante il rigore fallito proprio da Perrone, il Como ha avuto la meglio grazie agli errori dal dischetto partenopei di Lukaku e Lobotka e alla fine il calciatore ha festeggiato su Instagram il doppio traguardo raggiunto: "Storia! Questo è un momento davvero speciale per raggiungere le 50 partite con questa maglia! Grazie comaschi per tutto, andiamo per ancora più avanti".

Articoli correlati
Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
La Juve si tinge di Albiceleste? In estate si punteranno Maximo Perrone e Marcos... La Juve si tinge di Albiceleste? In estate si punteranno Maximo Perrone e Marcos Senesi
Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Altre notizie Serie A
Lecce, allenamento pomeridiano a Martignano: assente Camarda, a parte Berisha Lecce, allenamento pomeridiano a Martignano: assente Camarda, a parte Berisha
Cassano: "Il lavoro di Gasperini alla Roma è buono, non eccezionale. Scettico per... Cassano: "Il lavoro di Gasperini alla Roma è buono, non eccezionale. Scettico per il futuro"
L'Atalanta U23 ha un Matic in C: anche Inter e Bayern avevano cercato il 19enne Levak... TMWL'Atalanta U23 ha un Matic in C: anche Inter e Bayern avevano cercato il 19enne Levak
Atalanta, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro per... TMWAtalanta, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro per De Ketelaere
Toni torna sul gol di Maripan: "Fiorentina troppo bassa ma i giocatori hanno fatto... Toni torna sul gol di Maripan: "Fiorentina troppo bassa ma i giocatori hanno fatto falli stupidi"
Camarda non esclude un futuro all'Inter: "Quello che succede nel futuro non si può... Camarda non esclude un futuro all'Inter: "Quello che succede nel futuro non si può mai sapere"
Capello: "Sacchi e Guardiola hanno cambiato il calcio. Poi Ancelotti, nessuno allena... Capello: "Sacchi e Guardiola hanno cambiato il calcio. Poi Ancelotti, nessuno allena come lui"
Fiorentina, cauto ottimismo per il recupero di Gudmundsson già con il Como Fiorentina, cauto ottimismo per il recupero di Gudmundsson già con il Como
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. De Zerbi e Frank le new entry
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
Ora in radio
Motor Valley 18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.1 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.2 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.3 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.6 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.7 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, allenamento pomeridiano a Martignano: assente Camarda, a parte Berisha
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Il lavoro di Gasperini alla Roma è buono, non eccezionale. Scettico per il futuro"
Immagine news Serie A n.3 L'Atalanta U23 ha un Matic in C: anche Inter e Bayern avevano cercato il 19enne Levak
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro per De Ketelaere
Immagine news Serie A n.5 Toni torna sul gol di Maripan: "Fiorentina troppo bassa ma i giocatori hanno fatto falli stupidi"
Immagine news Serie A n.6 Camarda non esclude un futuro all'Inter: "Quello che succede nel futuro non si può mai sapere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-Spezia, le formazioni ufficiali: a Moncini risponde il tandem Artistico-Skjellerup
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Monza, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Bakoune e Cutrone tra i lombardi
Immagine news Serie B n.3 Johnsen: "Palermo step importante per me. Abbiamo un sogno e speriamo di fare bene"
Immagine news Serie B n.4 Calvarese su Samp-Palermo: “Nessun fallo in occasione della punizione da cui nasce il pari"
Immagine news Serie B n.5 Venezia ko dopo 12 risultati utili. Il capitano: "Avevamo già perso nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.6 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Serie C n.3 Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato Coperto
Immagine news Serie C n.4 Pontedera in affanno, ma Banchieri è sereno: "Crediamo nel raggiungimento della salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo: in undici fermati per un turno. Squalificato anche mister Di Bari
Immagine news Serie C n.6 Cosenza e i problemi logistici: Buscè: "Da 20 giorni non riusciamo ad allenarci regolarmente"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…