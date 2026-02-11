Como, Perrone festeggia le 50 presenze: "Non potevo scegliere momento più speciale"

Non poteva scegliere occasione migliore Maximo Perrone per raggiungere le cinquanta presenze con la maglia del Como. Il centrocampista argentino ieri è sceso in campo al Maradona per affrontare il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio, dopo un pareggio per 1-1 maturato ai calci di rigore, è stata la formazione lariana che ha raggiunto la semifinale della competizione 40 anni dopo l'ultima volta.

Nonostante il rigore fallito proprio da Perrone, il Como ha avuto la meglio grazie agli errori dal dischetto partenopei di Lukaku e Lobotka e alla fine il calciatore ha festeggiato su Instagram il doppio traguardo raggiunto: "Storia! Questo è un momento davvero speciale per raggiungere le 50 partite con questa maglia! Grazie comaschi per tutto, andiamo per ancora più avanti".