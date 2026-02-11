Un anno per convincere il Parma e la Serie A: Pellegrino nella Top10 dei calciatori più decisivi

Rinnovo fino al 2030 e primo anno in Italia da incorniciare per il numero 9 del Parma. Giunti alla 24° giornata, secondo i dati provenienti da Sofascore, il Parma si gode i gol di Mateo Pellegrino, che si è ufficialmente inserito al settimo posto della classifica di 'la capacità di realizzare gol decisivi per raggiungere un risultato finale positivo'. Con 3 reti decisive, l’attaccante crociato siede al tavolo dei grandi: a capo di questa classifica troviamo Lautaro Martinez, che comanda a quota 9 gol, seguito da Pulisic e Hojlund a 5.

Pellegrino condivide la sua posizione con top player del calibro di Leao e Douvikas, oltre a Ekkelenkamp, Bonazzoli e Simeone, precedendo Manu Koné della Roma fermo a 2 gol, fa notare ParmaLive.com.

Le sue tre zampate decisive contro Torino, Hellas Verona e Lecce non sono stati semplici gol, ma tasselli importantissimi per la classifica del Parma, avendo garantito 9 punti vitali in scontri diretti dove la tensione era altissima. Nel gioco dei ducali, Pellegrino è diventato un punto di riferimento imprescindibile, in quanto la sua capacità di trasformare palloni sporchi in potenziali azioni offensive pericolose lo rende un'arma letale per una squadra che lotta per ogni centimetro. In una lotta salvezza che si preannuncia infuocata e destinata a decidersi, come l'anno scorso, nelle ultime giornate, il Parma sa di avere in casa un attaccante decisivo come pochi altri in Serie A.