Torino-Napoli, Marelli: "C'è stato un check sul gol di Simeone, ma è tutto regolare"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale per Dazn, ha analizzato gli episodi di Torino-Napoli, match vinto 1-0 dai granata: "C'è stato un check sul gol del Torino per la posizione di Simeone sul tocco di Gilmour. Una giocata, per meglio dire, perché si tratta di un retropassaggio di Gilmour, che interviene sul pallone liberamente. Ma se il calciatore del Torino avesse calciato addosso a Gilmour il pallone non lo sarebbe stato, per questo c'è stato un check sul gol del Torino. Simeone invece è stato rimesso in gioco dall'azione di Gilmour.

Il Napoli si è lamentato per un contatto tra Israel e Beukema. Israel prende il pallone e poi con l'avambraccio colpisce Beukema. In questo caso va valutato chi arriva prima sul pallone, in questo caso Israel, che tocca chiaramente il pallone. Il contatto successivo con Beukema era impossibile da evitare. Gol annullato al Napoli? Al momento del tiro di Politano Lang è in fuorigioco. Non vale il fatto che la palla venga toccata dal portiere perché la palla carambola su Israel e in questo caso non è una giocata".