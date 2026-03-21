Marelli sul rigore dato al Torino: "Episodio simile a Milan-Fiorentina, ecco cosa cambia"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Torino, a partire dal rigore reclamato dal Milan: “Ismajli tocca con il braccio il tiro di Pulisic, ma era appoggiato a terra e pertanto non punibile. Corretta la decisione di non assegnare il rigore al Milan”.

Sul rigore del 3-2, trasformato da Vlasic: “Episodio che Fourneau probabilmente non ha neanche visto, la manata al volto di Pavlovic su Simeone è stata valutata imprudente, tale da impedire al giocatore di partecipare all’azione e quindi irregolare. Viene alla mente il parallelo col tocco di Parisi su Gimenez in Milan- Fiorentina, la differenza rilevata dal VAR è nell’intensità”.

Infine sull'altro rigore richiesto dal Torino: "Il VAR non è intervenuto, si è valutato che il braccio di De Winter fosse in posizione regolare. Il difensore del Milan non muove mail il braccio e la sua posizione è naturale".