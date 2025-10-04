Chelsea, Maresca annuncia: "Lavia è pronto per giocare. Ora portiamolo in condizione"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di questa sera contro il Liverpool, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca si è soffermato sulle condizioni del centrocampista Romeo Lavia dando un'importante notizia sul rientro del ragazzo:

"Romeo è pronto a giocare - ha sottolineato -. Con lui stiamo cercando di fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con Wes Fofana e con Reece James. Ora siamo in una posizione decisamente migliore con entrambi. Purtroppo, al momento, Wes è fuori, ma non per problemi fisici, solo per la commozione cerebrale subita contro il Lincoln City. L'obiettivo per Romeo - ha proseguito il tecnico della formazione londinese - è aiutarlo e portarlo alle stesse condizioni di Wes e Reece, dove possano giocare entrambe le partite. Ora potete vedere che Reece - ha concluso Maresca facendo il punto dell'infermeria - sta giocando più partite senza problemi. Speriamo di poter fare lo stesso con Romeo".

Lavia, lo ricordiamo, ha subito una serie di battute d'arresto da quando ha firmato per i Blues nell'estate del 2023. Ma ha giocato 22 partite la scorsa stagione e, dopo un problema muscolare riportato durante la Coppa del Mondo per club, è tornato questa volta come sostituto contro il Brighton & Hove Albion.