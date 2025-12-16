Cagliari, Giulini alla festa del settore giovanile: "La nostra è una realtà senza eguali"

Alla festa di Natale del settore giovanile del Cagliari, il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha commentato: "Ancora ricordo la felicità di quando giocavo a calcio e c'era la partita di campionato: bisognava preparare il borsone. Allora si giocava sulla terra battuta, quanto era bello condividere lo spogliatoio con i compagni e poi scendere in campo, divertirsi - riporta L'Unione Sarda -.

Sono pensieri che ancora mi animano e che devono animare tutti coloro che oggi indossano la maglia del Cagliari, la portano fuori dalla Sardegna, rappresentano un intero popolo. La nostra è una realtà senza eguali, solo da noi c'è una sola squadra che gioca al massimo livello, questo deve spiegare cosa rappresentiamo e la responsabilità che abbiamo".