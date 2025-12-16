Coco parte per la Coppa d'Africa: "Auguro il meglio al Torino per le prossime partite"
E' pronto a scendere in campo con la sua Guinea Equatoriale Saul Coco in Coppa d'Africa. Il difensore del Torino, che sarà assente per le prossime settimana e non potrà quindi scendere in campo con il team di Marco Baroni, ha mandato un messaggio ai sostenitori granata attraverso il proprio profilo Instagram: "Mi allontano dal Torino per alcune settimane per rappresentare la mia nazionale in Coppa d’Africa. Auguro il meglio alla squadra per le prossime partite. Anche da lontano continuerò a sentirmi parte di questa squadra. A presto!! Forza Toro".
Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:
SERIE A
ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
BOLOGNA: /
CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)
COMO: Assane Diao (Senegal)
CREMONESE: /
FIORENTINA: /
GENOA: Jean Onana (Camerun)
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)
INTER: /
JUVENTUS: /
LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)
LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)
MILAN: /
NAPOLI: /
PARMA: /
PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)
ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)
TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)
SERIE B
FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
BARI: Mehdi Dorval (Algeria)
MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
SERIE C
VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)
SERIE D
MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)
