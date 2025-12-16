Coco parte per la Coppa d'Africa: "Auguro il meglio al Torino per le prossime partite"

E' pronto a scendere in campo con la sua Guinea Equatoriale Saul Coco in Coppa d'Africa. Il difensore del Torino, che sarà assente per le prossime settimana e non potrà quindi scendere in campo con il team di Marco Baroni, ha mandato un messaggio ai sostenitori granata attraverso il proprio profilo Instagram: "Mi allontano dal Torino per alcune settimane per rappresentare la mia nazionale in Coppa d’Africa. Auguro il meglio alla squadra per le prossime partite. Anche da lontano continuerò a sentirmi parte di questa squadra. A presto!! Forza Toro".

Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:

SERIE A

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

BOLOGNA: /

CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)

COMO: Assane Diao (Senegal)

CREMONESE: /

FIORENTINA: /

GENOA: Jean Onana (Camerun)

HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)

INTER: /

JUVENTUS: /

LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)

LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)

MILAN: /

NAPOLI: /

PARMA: /

PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)

UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)

SERIE B

FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)

BARI: Mehdi Dorval (Algeria)

MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

SERIE C

VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)

SERIE D

MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)