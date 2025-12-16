Atalanta, Djimsiti calciatore albanese dell'anno: arrivano i complimenti di de Roon sui social

Berat Djimsiti è stato premiato come calciatore albanese dell’anno 2025, un riconoscimento che celebra il suo straordinario rendimento con l’Atalanta e la nazionale. La sua costanza, solidità difensiva e leadership sono state decisive, tanto che il difensore albanese è diventato un pilastro della Dea, confermandosi titolare fisso anche sotto la gestione dei nuovi allenatori (prima Juric, ora Palladino).

A congratularsi con Djimsiti per questo importante traguardo è stato anche Marten de Roon, compagno di squadra all'Atalanta. Il centrocampista olandese ha voluto esprimere il suo apprezzamento attraverso i social, condividendo l'immagine del premio su Instagram e scrivendo un sincero "Bravoo!" in segno di stima. Un gesto che sottolinea non solo il valore tecnico di Djimsiti, ma anche l'affetto e il rispetto che il difensore ha guadagnato all'interno dello spogliatoio atalantino.

Djimsiti, con 21 presenze stagionali e un gol, è stato determinante anche nel successo dell’Atalanta, e la sua crescita continua a essere fondamentale per il progetto della squadra. Un altro importante riconoscimento nella sua carriera, con la promessa di continuare a fare la differenza.