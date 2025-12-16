Mario Rui: "Per Gattuso e tanti ex compagni, all'Italia auguro di andare al Mondiale"

Mario Rui, ex laterale difensivo di Napoli e Roma, è intervenuto al microfono di Rai Radio 1 e si è soffermato su questo primo terzo di Serie A: "Mi aspettavo quest'equilibrio in Serie A. Tante squadre si sono rinforzate coi calciatori, altre con gli arrivi di nuovi allenatori. Mi aspettavo una stagione così bella e intensa.

Sul momento della Nazionale.

"Non è un momento facile per l'Italia, ma come tutti gli appassionati di calcio spero che venga fuori e riesca a superare questo turno. Non sarà semplice ma me lo auguro. Ho anche tanti ex compagni che giocano per la Nazionale, il CT Gattuso è stato mio allenatore, quindi auguro loro solo il meglio e quindi di raggiungere il Mondiale. Come tutti sappiamo, una volta che arriva il Mondiale, le difficoltà avute in passato possono essere superate".

Ti aspettavi questo bell'impatto di Gasperini alla Roma?

"La Roma resta una squadra fortissima, al di là delle annate meno o più positive. Gasperini ha sempre fatto un grandissimo lavoro, lo si è visto nel ciclo all'Atalanta. Sapevo che avrebbe trasmesso la sua identità alla Roma e che la Roma avrebbe fatto un grandissimo campionato".

Napoli e Inter favorite? Inseriamo altre squadre nella corsa-Scudetto?

"Aggiungiamo anche il Milan e la stessa Roma. E poi anche la Juventus con l'arrivo di Spalletti potrà fare una seconda parte di stagione molto importante".