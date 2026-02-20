Marino sulla Juventus: "Mancano 3-4 campioni, Tonali migliorerebbe sensibilmente la rosa"
Pierpaolo Marino individua una base solida da cui ripartire. Intervistato da Tuttosport, il dirigente afferma che la Juventus possiede già uno 'zoccolo duro': "Bremer, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Miretti e Yildiz sono fondamentali. Non serve una rivoluzione".
Diversa la valutazione sui singoli casi di mercato: "McKennie va tenuto, è cresciuto tantissimo ed è indispensabile. Per Vlahovic, invece, da fuori mi pare un capitolo chiuso".
Marino suggerisce anche rinforzi mirati: "Carnesecchi e Tonali migliorerebbero sensibilmente la rosa". E rilancia sul tecnico: "Sarebbe assurdo buttare via il lavoro di Spalletti. Solo contro il Galatasaray è stata una serata storta".
Per competere davvero servono innesti di qualità: "Non tanti, ma pochi e molto buoni. Mancano 3-4 campioni".
