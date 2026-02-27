Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Marino: "Lavoro, voglia e spinta dei tifosi: affronteremo il Bayern da Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Simone Bernabei
Oggi alle 12:37Serie A
Simone Bernabei

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio che ha accoppiato la Dea al Bayern Monaco negli ottavi di Champions League.

Vi aspetta un marzo di fuoco...
"Discretamente intenso, ma va bene così. E' bello, essere ancora in campionato, in Coppa Italia e in Champions League è un traguardo unico".

Il Bayern Monaco fa paura...
"Arsenal o Bayern erano entrambe molto forti... Sono due squadre destinate a lottare fino alla fine per vincere la Champions. Noi cercheremo di essere l'Atalanta, affrontandola con voglia, coraggio e la spinta dei nostri tifosi".

Cosa l'ha colpita maggiormente di Palladino?
"L'entusiasmo col quale giorno dopo giorno affronta gli allenamenti e le partite. Ha voglia di lavorare e dare tutto per la sua squadra, è una grande dote che sta trasmettendo ai ragazzi, alla squadra e all'ambiente".

Cosa starà pensando il Bayern Monaco in questo momento?
"Noi dobbiamo fare la gara della vita, ma giochiamo con l'entusiasmo dell'Atalanta che è arrivata agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo unico. Se poi vinceranno loro gli stringeremo la mano e la vita va avanti. Noi abbiamo la fortuna di essere dentro tre obiettivi. Siamo l'Atalanta, per noi la cultura del lavoro è fondamentale. Lavoriamo a testa bassa, poi quello che succederà in campo lo accetteremo".

L'Atalanta in Europa ha fatto le cose migliori contro le big...
"Sono le magie del calcio, non so dare una risposta. A volte certe squadre si trasformano contro certi avversari ed in certi ambienti. Il Bayern è una grandissima realtà mondiale e noi l'affronteremo con l'orgoglio di rappresentare l'Italia in Champions League. Non ci tireremo indietro dal dare il 120% delle energie".

