Roma, Massara: "Col Bologna euro derby bellissimo. Peccato solo per il ranking"

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League con derby tutto italiano con il Bologna: "Potrebbe perdere un po' di fascino da competizione europea, ma sarà una bella partita con una posta in palio molto grande. Semmai il rammarico può essere per il ranking, questo non favorisce l'Italia".

Le due squadre ora stanno bene...

"Saranno due bellissime partite, il Bologna è una squadra forte e in salute che ora sta tornando ai suoi livelli. Saranno due sfide difficili e noi siamo felici di giocarle perché sarà un bello spettacolo".

Malen sta facendo benissimo…

"E' arrivato e ha avuto un impatto molto positivo, ne siamo felici. Ma anche il Bologna ha giocatori di assoluto valore".