Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"

Mister Stroppa alla vigilia della partita di Bolzano contro il Sudtirol presenta la gara focalizzandosi sugli aspetti salienti della sfida. La partita, valida per la 27° giornata di Serie BKT, è in programma sabato 28 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Marco Druso.

Giovanni Stroppa, allenatore Venezia FC.

"Al momento i nostri numeri certificano una differenza reti importante. Nella scorsa partita il Pescara ha sicuramente approfittato di qualche errore nostro, ma in generale abbiamo dominato il gioco e meritato i tre punti. Ero dispiaciuto alla fine del match perché alcune cose potevamo farle meglio, ma non c’è niente di più bello che vedere una squadra come il Venezia che gioca nella metà campo avversaria.

Ora ci aspettano tre partite in una settimana, gestirò nel migliore dei modi i giocatori a disposizione per permettere alla rosa di rispondere al meglio in questi tre impegni. L’esperienza dell’ultima partita infrasettimanale con Modena mi dà evidenze circa la gestione dei miei ragazzi.

Il Sudtirol è la squadra più in forma del campionato in questo momento. E’ una formazione che concede poco, gioca a tutto campo, fisica, con carattere, sarà una delle squadre che secondo me andrà ai playoff in questa Serie B. E’ allestita bene e allenata meglio, domani sarà una partita difficilissima. Ho chiesto ai miei ragazzi di non commettere errori. Domani dovremo fare la partita perfetta, come mentalità, nei duelli, nel palleggio. Sarà una partita sulla falsariga di Frosinone.

E’ bello vedere la grande risposta dei tifosi che verranno a Bolzano. Sabato col Pescara il Penzo era quasi sold out, la squadra trasmette entusiasmo e merita questa risposta dei fan. La loro passione non è mai mancata, sin dal primo giorno; dal lato nostro con costanza e carattere abbiamo mantenuto un livello tale di prestazioni che ha permesso di far crescere ancora di più la risposta dei tifosi. E’ un connubio squadra-tifosi che si esalta vicendevolmente.”