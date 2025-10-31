TMW L'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Sergej Jakirovic, tecnico dell'Hull City (club della Championship inglese) ed ex allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato anche di Martin Baturina, che si fa strada al Como.

Di Baturina, che ha allenato alla Dinamo, che ne pensa?

"Martin è un grande giocatore, un vero numero dieci che fa la differenza in campo. Certo, la Serie A è un campionato serio e credo che il suo pensiero più grande ora sia l'adattamento. Credo che con più minutaggio, quell'adattamento richiederebbe meno tempo, ma d'altra parte, bisogna lottare e lavorare sodo per sfruttare ogni minuto in campo. Credo che migliorerà sotto la guida di Fabregas, che ha dimostrato un grande potenziale come allenatore".

La sorprende l'inserimento veloce che sta avendo all'Inter Petar Sucic? Anche considerando quello che aveva notato in lui nel lanciarlo, qualche anno fa.

"Sarà inserito in una rotazione importante, e lo è davvero per l'Inter. Penso che il giocatore stia utilizzando davvero molto bene i minuti che ha a disposizione, perché cerca sempre di aiutare la squadra e mi sembra ci stia riuscendo. Onestamente me lo aspettavo".

Perché?

"Perché è sempre stato un giocatore di squadra, con un carattere forte e un'attitudine al lavoro particolare. Ovviamente, con ogni gol o assist, la sua fiducia cresce".

Cosa si aspetta dalla sua crescita nel medio-lungo termine?

"Mi aspetto che tra una o due stagioni diventerà il pilastro della squadra".

E poi?

"La mia opinione è che dopo l'Inter giocherà nel Real Madrid. Come Kovačić".