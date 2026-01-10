Massara e il mercato oltre Raspadori: "Zirkzee resta allo United. Robinio Vaz forte ma improbabile"

Non solo la conferma della trattativa per Giacomo Raspadori, con una risposta dell'attaccante attualmente all'Atletico Madrid che deciderà domani il proprio futuro. Nel suo intervento a DAZN, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato anche degli altri temi di mercato, da Joshua Zirkzee a Robinio Vaz, passando anche per il futuro di Evan Ferguson.

Robinio Vaz è una trattativa?

"Un grande talento, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e nel caso ci sarebbe una concorrenza fortissima".

Più probabile Zirkzee?

"In questo momento lo United ha chiuso ogni discorso di mercato dopo il cambio di allenatore. Dubito che cambino idea".

Ferguson rimane?

"E' qui e ci dà una grande mano. Sta crescendo e siamo contenti di quello che sta facendo. Felici di vederlo in campo stasera e auspichiamo fino a fine stagione".