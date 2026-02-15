Roma, Massara sul rapporto con Gasp: "Ottimo, sta plasmando la rosa"

Ecco le dichiarazioni di Frederic Massara prima della sfida Napoli-Roma ai microfoni di DAZN: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti, ma le prestazioni sono arrivate. La gara di stasera può essere importante. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra e ha una qualità assoluta, è un peccato che ci sia stato questo nuovo piccolo problema inaspettato. Poi questo nelle discussioni del rinnovo non inciderà. La cena con Gasperini? Abbiamo preferito guardare la partita di ieri sera [ride ndr]. Abbiamo dieci giocatori nuovi dopo la stagione scorsa, il mister sta plasmando in maniera eccellente la rosa".

Un commento poi su Pissili che sta trovando continuità: "Lui è un giocatore forte, sta acquisendo una dimensione ancora più importante. Penso sia importante anche in chiave Nazionale".

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen