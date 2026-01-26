Ufficiale Massimo grado per Lichtsteiner: l'ex Juve è il nuovo allenatore del Basilea, i dettagli

"Il Basilea annuncia l'ingaggio di Stephan Lichtsteiner come nuovo allenatore della prima squadra". Comincia così l'annuncio ufficiale del Basilea, al momento al quarto posto in Super League svizzera, di Stephan Lichtsteiner come nuova guida tecnica del team: l'ex Juventus, 42 anni, conosce come le sue tasche il club elvetico vista la passata esperienza nel settore giovanile, ha firmato un contratto valido fino all'estate 2029.

Insieme a Lichtsteiner, approda al Basilea anche Pascal Bader nel ruolo di vice-allenatore. Conosciuto in Serie A come terzino destro bianconero da 7 Scudetti, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe, per la Nazionale svizzera da calciatore è stato un cardine fondamentale da oltre 100 presenze e ha indossato anche la fascia da capitano, venendo eletto "Calciatore svizzero dell'anno" nel 2015. La sua carriera lo ha visto protagonista con il Grasshopper di Zurigo, il Lilla e la Lazio, prima di approdare alla Juventus con 259 partite ufficiali, passando poi per l'Augusta e prima ancora all'Arsenal.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Lichtsteiner ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando le prime esperienze come assistente nell'Under 16 dell'SC Kriens e nella nazionale svizzera Under 18. Nel febbraio 2022 è approdato per la prima volta al Basilea, dove per due anni e mezzo ha ricoperto il ruolo di capo allenatore prima dell'Under 15, poi dell'Under 16, agendo contemporaneamente come preparatore della fase difensiva per tutte le categorie del vivaio rossoblù. Nell'estate del 2024 è passato al calcio professionistico assumendo la guida del Wettswil-Bonstetten, proseguendo parallelamente il suo percorso di formazione per il conseguimento dei patentini UEFA. Adesso è arrivato il momento di assumere l'incarico da allenatore capo del Basilea dei grandi.