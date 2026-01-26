Lichtsteiner capo del Basilea, il ds: "Non ha esperienza tra i professionisti, ma fiducia totale"

"Conosciamo Stephan fin dai tempi del settore giovanile e ho già collaborato direttamente con lui per oltre due anni. Possiede una grande visione tattica e ha sempre dimostrato di saper trascinare le proprie squadre, migliorandole come collettivo". Stephan Lichtsteiner, nuovo allenatore del Basilea, è stato presentato così dal direttore sportivo del club Daniel Stucki, intervenuto ai canali ufficiali del club elvetico.

"Siamo consapevoli che arrivi in una fase delicata, con partite decisive in calendario nel breve periodo, e che non abbia ancora una reale esperienza come capo allenatore a livello professionistico", ha riconosciuto il dirigente del Basilea. "Tuttavia, il nostro grande obiettivo è una pianificazione sostenibile e a lungo termine. Stephan conosce perfettamente le situazioni di pressione grazie alla sua carriera agonistica e, sebbene non abbia ancora guidato una squadra ai massimi livelli, abbiamo totale fiducia in lui".

Parole al miele per l'ex terzino destro della Juventus, che nel febbraio 2022 è arrivato per la prima volta al Basilea da allenatore tuttavia delle Academy. "È meticoloso, un perfezionista con un piano chiaro. A questo si aggiunge un'enorme mentalità vincente, che ci aiuterà immediatamente nella situazione attuale", lo ha descritto così il diesse del Basilea. Per primeggiare, però, servirà compiere una scalata in classifica nel campionato svizzero al momento dominato dal Thun con 46 punti.