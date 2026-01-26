Basilea, Lichtsteiner si presenta: "Credo nel progetto. Passo arrivato prima del previsto"

Stephan Lichtsteiner è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Basilea. Dopo anni di gavetta e crescita graduale nelle giovanili del club elvetico, l'ex terzino destro della Juventus da 7 Scudetti, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane ha raccolto il testimone di tecnico e firmato un contratto fino al 2029. In quarta posizione in Super League svizzera con 36 punti, a -10 dalla vetta e dal Thun leader, la società rossoblù ha deciso di premiare il 42enne con il massimo grado possibile, consegnandogli la panchina.

Prevista per domani mattina la conferenza stampa di presentazione, presso il Media Center del St. Jakob-Park, in compagnia del Direttore Sportivo Daniel Stucki. Intanto Lichtsteiner ha parlato così pochi momenti a seguire dalla sua firma con il Basilea, dopo aver i primi passi da calciatore in passato nelle giovanili del club: "Credo fermamente nel progetto a lungo termine del Basilea e sono felice di poterne far parte da subito", ha esordito.

"Anche se questo passo è arrivato un po' prima del previsto, per me è stato naturale accettare questa sfida in un club così prestigioso, viste le circostanze che si sono create. Sono certo che insieme potremo raggiungere grandi traguardi qui al Basilea". Lichtsteiner sarà affiancato dal 43enne Pascal Bader nel ruolo di vice. L'ex giocatore di Lucerna, VfR Aalen e Vaduz - tra le altre - proviene dal settore giovanile dell'Aarau, dove attualmente guidava l'Under 16 dopo l'esperienza con l'Under 17.