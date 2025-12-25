Massimo Orlando: "Fiorentina ha dato segnali. Ma se va a Parma con atteggiamento da fenomeno perde"

Massimo Orlando ha visto segnali incoraggianti per quel che riguarda la Fiorentina, squadra reduce dal primo successo in campionato contro l'Udinese. Al Franchi domenica scorsa è finita 5-1, con i viola facilitati nel compito dall'espulsione dopo pochi minuti di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese autore di un'uscita avventata su Kean fuori area. Queste le parole di Massimo Orlando a Radio FirenzeViola:

"Se la Fiorentina è davvero guarita lo vedremo sabato. Con l'Udinese la partita è stata agevolata dall'espulsione di Okoye, ma comunque il cambio modulo ha garantito più fiducia alla squadra. Basta guardare Gudmundsson, è sembrato di rivedere la squadra di Palladino. Ho visto anche tutti esultare insieme, sembra che i giorni di ritiro abbiano fatto bene. Adesso vogliamo vedere una nuova Fiorentina battagliera, perché se vai a Parma con l'atteggiamento da fenomeno alla fine perdi".