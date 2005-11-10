Mastantuono riporta avanti la Fiorentina, i viola si portano sul 2-3 al Mapei
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:09Serie A
autore Gaetano Mocciaro
02.11.2026 20:09Serie A
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Fiorentina nuovamente in vantaggio, a segno Franco Mastantuono al 79'. Joao Mario affonda sulla sinistra, mette in mezzo per Gonçalves, subito per l'argentino che apre il sinistro e la mette sul primo palo, superando Turati.
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